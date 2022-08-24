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Певица Алена Свиридова отметила свой юбилей в лесу в Карелии

Новости. Общество
07:20, 25 Августа 2022
фото: Ульяна Калашникова

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Певица раскрыла детали вечеринки вдали от цивилизации.

Алена Свиридова в связи с юбилеем весь год принимает поздравления друзей. Этот день рождения она решила отметить ну совсем необычно — уехала в леса Карелии. Кроме того, все лето она активно путешествовала. Подробностями своих юбилейных поездок Алена поделилась с «МК».

«Я съездила туда, где не была еще раньше - например, в Карелию, с небольшой группой людей. Это мне безумно понравилось. Отметила день рождения в лесу, потому что я не люблю юбилеи, свадьбы и вообще все мероприятия, на которых надо соблюдать какой-то протокол и ты вынуждена веселиться. Поэтому я всегда иду другим путем. Мы жили в прозрачной достаточно комфортной сферической палатке на берегу Ладожского озера. Душ был в другой палатке. Там была нереальная красота: видела три радуги. Меня поздравляли, подарков было много, хотя, казалось, что мне можно подарить уже? Подарили очень красивое антикварное зеркало на львиных лапах. Я его поставила на консоль, и буду любоваться, какая я красивая. Была также этим летом в Питере несколько раз, в Крыму, в Армении два раза - у меня муж-армянин. Мне все понравилось, единственное, могу отметить, что с перемещением по миру сейчас стало немножко более утомительно», - заключила именинница.

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