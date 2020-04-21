Певица Asti показала пышную грудь в бикини (ФОТО)

Солистка группы Artik & Asti показала провокационное фото в сексуальном купальнике с декольте.

Певица позировала на пляже в темных очках, демонстрируя соблазнительную фигуру, пишет Cosmopolitan.

Asti (Анна Дзюба) решила высказаться о сильных и уверенных в себе женщинах. По словам Анны, у таких дам особый взгляд, походка, голос и манера поведения. Они никогда не остаются одни. Им не нужно ничего никому доказывать, чтобы быть любимыми.

"Они ведут себя красиво и легко, они знают себе цену, и не потому, что не раз ее называли, а потому, что по достоинству оценивают тот путь, по которому пришли на то место, где они сейчас. Они не кидают взгляды на всех мужчин вокруг, ровно держат спину и смеются в голос от души. Им не стыдно быть собой, им хорошо с собой, они уникальны и любимы, они достойны лучшего", – высказалась Asti.