Певица Бьянка попала под капельницу из-за отравления просроченной едой

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Бьянка рассказала, что у нее диагностировали пищевую токсикоинфекцию.
Бьянка (Татьяна Липницкая) сообщила о проблемах со здоровьем. Певица съела просроченные продукты и получила сильное отравление, пишет Cosmopolitan.
Бьянка рассказала, что у нее диагностировали пищевую токсикоинфекцию – кратковременное острое заболевание, которое вызвано патогенными бактериями. Артистка дополнила пост фотографией.
В подписи к фото она посоветовала подписчикам не есть просроченную еду.
Звезда также отметила, что на следующий день планирует вернуться к работе и поехать на радиоэфир, чтобы пообщаться с фанатами.
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