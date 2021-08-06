Певица МакSим полностью пришла в себя после комы

В группе МакSим «ВКонтакте» сообщили, что певица полностью пришла в себя после искусственной комы.

Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке, говорится на странице официальной группы артистки «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости.

Она находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на коронавирус девушки был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Третьего августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — говорится в сообщении.

Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст».