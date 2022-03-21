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Певица Вера Брежнева покинула Россию

Новости. Общество
00:10, 22 Марта 2022
фото: © GlobalLookPress

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Певица Вера Брежнева сообщила, что находится в Польше.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» рассказала, что сейчас находится в польском Люблине, где трудится волонтером и помогает беженцам, сообщает НТВ.

Вместе с певицей в Польше находится ее дочь. Как отмечает телеканал, перед началом спецоперации РФ Брежнева с мужем Константином Меладзе и своей дочкой жила в Киеве.

Напомним, днем ранее об отъезде из России сообщила актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. Она рассказала, что сейчас находится в Латвии и пока не собирается возвращаться в РФ.

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