Певица Вера Брежнева покинула Россию

Певица Вера Брежнева сообщила, что находится в Польше.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» рассказала, что сейчас находится в польском Люблине, где трудится волонтером и помогает беженцам, сообщает НТВ.

Вместе с певицей в Польше находится ее дочь. Как отмечает телеканал, перед началом спецоперации РФ Брежнева с мужем Константином Меладзе и своей дочкой жила в Киеве.

Напомним, днем ранее об отъезде из России сообщила актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. Она рассказала, что сейчас находится в Латвии и пока не собирается возвращаться в РФ.