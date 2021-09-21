ПФР разъяснил, кто получил право снять все деньги с пенсионных накоплений

Получить сразу все средства пенсионных накоплений имеют право люди, рожденные в 1967 году и позже, а также несколько других категорий граждан.

Как сообщает «Коммерсант», разъяснения подготовила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Подать заявление в ПФР или негосударственные пенсионные фонды можно в любой момент после достижения соответствующего возраста.

В Карелии, у тех, кто имеет право на северные льготы, это касается женщин, достигших возраста 50 лет и мужчин - 55 лет.

Единовременную выплату из пенсионных накоплений помимо людей, рожденных позже 1967 года могут получить следующие категории граждан:

• мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины, рожденные в 1957—1966 годах, если они официально работали с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд с «белой зарплаты» сотрудников;

• участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Стать участником программы можно было до конца 2014 года.

В ПРФ уточнили, что люди, которым ранее была установлена накопительная пенсия, не могут получить единовременную выплату.