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Пилот мистического сериала снимают в Карелии (ФОТО)

Новости. Культура
17:40, 13 Августа 2020
фото: © Минкультуры РК
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Сейчас активно ведутся натурные съемки в Прионежском районе республики и в Петрозаводске, сообщили в Минкультуры Карелии.

Режиссером картины выступает Владимир Рудак, оператором-постановщиком – Михаил Летов.

Съемки стартовали 18 июля в Петрозаводске на улице Гоголя, около бывшего здания Дома культуры ОТЗ. Там создавалась одна из основных первых сцен. После съемочная группа переехала за город. В августе магия кино творилась в естественных натурных локациях в Прионежском районе – возле деревень Вилга и Чална.

По задумке, своеобразная ретро-история расскажет про радиоинженера, который собирает прибор, выявляющий аномалии. Герой отправляется в район нашей республики и пробует разобраться со странностями и необычными явлениями, происходящими там. Секреты сюжета команда решила не раскрывать и сохранить интригу до презентации.

В главной роли инженера блистает профессионал Театра Кукол Карелия Влад Тимонин, а его партнера по сценам – героя второго плана – играет актер "Творческой мастерской" Дмитрий Константинов.

Для всех членов съемочной группы подобная работа – новый опыт, в который они погрузились с головой. Они впервые работают с мистическим триллером: в ходе работы исследуют манеру съемки, особенности стиля и жанра.



Параллельно со съемочным процессом на базе регионального телеканала "Ника+" создается павильон, в котором пройдут все интерьерные съемки. В планах у создателей пилота представить работу на онлайн-платформах, а также инвесторам, чтобы в будущем создать полноценный сериал.

Напомним, команда из Карелии заняла призовое место в кинотуре.

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