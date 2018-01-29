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Новости. Общество
20:20, 29 Января 2018
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Писательница Татьяна Устинова похудела почти на 100 кг, соблюдая простое правило

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Популярная писательница Татьяна Устинова похудела на 100 килограммов, соблюдая одно простое правило, пишет "Комсомольская правда"

Как-то в интервью Татьяна Устинова признавалась, что никогда не была худышкой, однако спокойно принимала свою фигуру, тем более, что и у супруга нареканий лишний вес жены не вызывал.

Но однажды, отмечает КП, Татьяна поняла, что устала жить в своем теле и уже хочется каких-то перемен. Тем более, что начались и проблемы со здоровьем: шалило сердце, начались отеки, ей просто тяжело было передвигаться на большие расстояния. Известный автор детективов не стала изобретать велосипед, а пошла по самому простому и эффективному пути – снизила калораж блюд, а попросту стала меньше есть. И меньше чем за год похудела почти на 100 кг.

Об этом сама писательница рассказала в программе "Привет, Андрей!" Она призналась, что было нелегко, но и сила воли у нее оказалась запредельной.

"Мама ничего не ест. Иногда мне кажется, что она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при условии, что она очень вкусно готовит. К тому же у мамы железная сила воли. Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата", — рассказал сын Татьяны Тимофей в эфире ток-шоу.

В отличие от большинства худеющих, которые быстро сбрасывают, но и быстро набирают лишние килограммы, Устинова смогла сохранить стройность.

 

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Комментарии

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кир
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