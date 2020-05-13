Пищеблоки в школах Карелии планируют отремонтировать в течение трех лет

Министерство образования республики в конце мая представит на обсуждение программу ремонта школьных столовых.

Напомним, с 1 сентября все ученики начальной школы должны быть обеспечены горячим питанием. О готовности образовательных организаций республики к выполнению этой задачи доложил министр образования Карелии Роман Голубев на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Мы подали заявку в Минпросвещения России на обеспечение горячим питанием всех 100 процентов обучающихся начальных классов. Это порядка 330 тысяч детей. Но при этом мы понимаем, что у 56 организаций есть предписания. Часть предписаний будет устранена в рамках федеральных средств, но это незначительная часть. Ранее уже говорили о разработке специальной программы по ремонту пищеблоков. Вместе с Роспотребнадзором и внутри правительства будем обсуждать эти перечни. Думаю, что в мае будем готовы выйти на совместные обсуждения программы с той точки зрения, чтобы на ближайшие годы распланировать финансирование ремонтов пищеблоков образовательных организаций, особенно тех, где на сегодняшний день есть предписания", - рассказал министр.

По словам главы Минобраза республики, сегодня сложно говорить о дополнительных источниках финансирования школ в рамках исполнению бюджета этого года. Но самые острые вопросы с ремонтами столовых власти будут решать в этом году.

"В перспективе на 2021-2021 годы будем закладывать деньги, чтобы снять самые серьезные предписания", - сообщил Голубев.

Напомним, в 265 объектах, находящихся на балансе 199 школ, 68 пищеблоков не соответствуют установленным требованиям. Управление Роспотребнадзора имеет претензии к 56 учреждениям. Согласно предписаниям ведомства, в образовательных организациях необходимо заменить оборудование на пищеблоках, включая систему вентиляции, провести ремонтные работы. В замене нуждается и санитарно-техническое оборудование – моечные ванны, холодильное оборудование. Необходимый объем финансовых средств на устранение нарушений по предписаниям составляет почти 80 млн рублей.

По предварительным данным, предоставленным органами местного самоуправления, для приведения пищеблоков в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями потребуется порядка 935 млн рублей. На установку нового технологического оборудования, сантехники, мебели и покупку посуды школам необходимо 349 млн рублей. А модернизация сетей электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, вентиляции, косметический и капитальные ремонты пищеблоков, столовой и буфета обойдется в 586 млн рублей.