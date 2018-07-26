Питание в карельских лагерях слишком калорийное, дети недополучают белков

Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Карелии Ирина Соболь рассказала о результатах проверок санитарного законодательства в детских лагерях республики.

Как отметила Ирина Соболь в четверг на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха, с начала лета управление Роспотребнадзора проверило 121 лагерь в республике. В подавляющем большинстве лагерей проверяющие нашли нарушения требований санитарного законодательства.

"Среди наиболее часто встречающихся – это нарушение к организации питания, из года в год это повторяется. Они составляют примерно 70% от всех выявленных нарушений", - сказала она.

В числе нарушений, которые назвала представитель Роспотребнадзора, - несоблюдение требований к оформлению примерного меню, к ведению документации, к контролю за условиями хранения продукции, а также "единичные случаи" использования в питании детей продукции с растительными жирами.

"По результатам лабораторных исследований удельный вес готовых блюд, не соответствующих требований по микробиологическим показателям, составил 7,4%, по калорийности – 28,6%. Это достаточно высокие цифры", - отметила Ирина Соболь.

"При этом, если в прошлом году отмечались случаи занижения калорийности, то сейчас это 100% завышение калорийности за счет углеводов. То есть дети недополучают белков, питание осуществляется, в основном, именно за счет углеводистой пищи", - добавила она.

При этом Ирина Соболь отметила, что в этом году от родителей не поступало жалоб на плохое питание детей в карельских лагерях.

"Я не очень понимаю почему, потому что дети-то жалуются, скорее всего. Если их кормят одной углеводистой пищей, это овощи в том числе, но ведь далеко не каждый ребенок ест одни овощи", - сказала она.