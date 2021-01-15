Питкяранта в дыму: в аварийном городе "варят новый трубопровод" (ФОТО)

В городе Карелии, где жители остались без водоснабжения, возникло задымление из-за работ по прокладке нового водопровода, сообщают очевидцы.

В группе "Нетипичная Питкяранта" появились фотографии задымления в районе заводского моста, которое, по словам очевидцев, возникло из-за работ по ликвидации аварии и прокладке нового водопровода.

"Задымление на заводском мосту - варят новый трубопровод", сообщают жители города.





Так же, по информации, активистов Питкяранты, в город сегодня после обеда должен прибыть глава республики Артур Парфенчиков.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Водоснабжение до сих пор не восстановлено. Воду в город привозят цистернами.