В Питкяранте суд отказал налоговой в иске о взыскании пени с жительницы

Административный истец начислил женщине пени по ряду налогов.

Питкярантский городской суд отказал управлению Федеральной налоговой службы по Карелии в удовлетворении административного иска о взыскании пени с жительницы, сообщили в пресс-службе инстанци.

При рассмотрении дела обнаружили, что в связи с тем, что ответчик своевременно не исполнил обязанность по уплате налогов и страховых взносов, административный истец начислил пени по транспортному налогу, пени по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, пени по налогу на имущество физических лиц, пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения.

Суд установил, что с заявлением о взыскании задолженности по пени истец обратился в судебный участок 19 июля 2022 года. Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании в пользу УФНС пени в общей сумме 26 612 рублей 70 копеек, который затем был отменен на основании возражений ответчика.

Суд обнаружил, что с настоящим административным исковым заявлением налоговый орган обратился в инстанцию с нарушением шестимесячного срока, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации.

В связи с пропуском установленного законом срока подачи заявления в отсутствие уважительных для этого причин, суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований.