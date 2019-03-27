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Новости. Общество
06:40, 27 Марта 2019
фото: Законодательное собрание РК

ФОТО: Пивненко предложила "ФинТеку" производить деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья

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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко предложила руководству компании "ФинТек" производить типовые деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, в 2014 году в Костомукше и в поселке Пяозерский началась реализация инвестиционного проекта ООО НПО "ФинТек" по развитию лесозаготовок на арендованных лесных участках и организации углубленной переработки древесины, в том числе по производству комплектов домов из клееного бруса. В конце 2018 года в поселке Пяозерский компания в режиме пуско-наладки запустила работу нового лесозавода. Кроме этого работает цех в Костомукше.

Во вторник, 26 марта, предприятие в Пяозерском посетили замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович и др.

"Вы предлагайте проекты домов на участие в программе по аварийному жилью, потому что не все хотят в многоквартирные дома переезжать. Есть люди, особенно в поселках и в сельской местности, которые в рамках этой программы хотят переезжать в индивидуальные дома", - сказала Валентина Пивненко представителям "ФинТека".

Директор компании Андрей Алексенко сказал, что компания проработает предложения и направит их в адрес властей. "Мы сделаем интересное и конкурентное предложение", - отметил он.

Заместитель Министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виталий Сергеев рассказал, что деревянные дома могут использовать для медицинских работников, которых привлекают для работы в сельской местности.

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