ФОТО: Пивненко предложила "ФинТеку" производить деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко предложила руководству компании "ФинТек" производить типовые деревянные дома для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, в 2014 году в Костомукше и в поселке Пяозерский началась реализация инвестиционного проекта ООО НПО "ФинТек" по развитию лесозаготовок на арендованных лесных участках и организации углубленной переработки древесины, в том числе по производству комплектов домов из клееного бруса. В конце 2018 года в поселке Пяозерский компания в режиме пуско-наладки запустила работу нового лесозавода. Кроме этого работает цех в Костомукше.

Во вторник, 26 марта, предприятие в Пяозерском посетили замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович и др.

"Вы предлагайте проекты домов на участие в программе по аварийному жилью, потому что не все хотят в многоквартирные дома переезжать. Есть люди, особенно в поселках и в сельской местности, которые в рамках этой программы хотят переезжать в индивидуальные дома", - сказала Валентина Пивненко представителям "ФинТека".

Директор компании Андрей Алексенко сказал, что компания проработает предложения и направит их в адрес властей. "Мы сделаем интересное и конкурентное предложение", - отметил он.

Заместитель Министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виталий Сергеев рассказал, что деревянные дома могут использовать для медицинских работников, которых привлекают для работы в сельской местности.