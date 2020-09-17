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Пивненко рассказала про "жуликов", которые возводили объекты к юбилею Карелии

Новости. Политика
10:53, 18 Сентября 2020
фото: ГТРК "Карелия" / скриншот
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Депутат Государственной Думы России Валентина Пивненко заявила о проблемах, возникших в процессе реализации федеральной целевой программы развития Карелии.

Валентина Пивненко сообщила, что при реализации ФЦП в Карелии возник ряд значительных проблем, вызванных организационными проволочками и некачественной работой подрядных организаций. Об этом парламентарий заявила в ходе интервью в студии ГТРК "Карелия". Депутат назвала причины, из-за которых, по ее оценке, не удалось осуществить все планы по возведению инфраструктурных проектов в рамках федеральной целевой программы "Развитие республики Карелия на период до 2020 года".

"Все-таки были серьезные недоработки. Имеет место и сегодня это, к сожалению, быть. Это проекты сами, проектно-сметная документация. Это экспертиза. Это ненадлежащие, мягко говоря, полужулики или жулики, которые приходили на строительный рынок, - то, что брались за объекты, а ничего не могли и не умели делать. Это изъяны в том числе и законодательные нашего 44-го Закона", - заявила Валентина Пивненко.

Весной 2019 года депутат Пивненко заявляла, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы ни по одному объекту. Она, в частности, рассказала, как в Медвежьегорске строители ФОКа устроили ей показуху, а через три дня исчезли.

 

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