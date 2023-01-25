Пьяная автоледи отправила двух жителей Петрозаводска в больницу

ДТП произошло вечером 24 февраля в центре Петрозаводска.

В пятницу, 24 февраля, в 21.20 в Петрозаводске, на перекрестке улиц Володарского - Калинина произошло столкновение двух автомобилей.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 40-летняя нетрезвая автоледи за рулем Saab не пропустила автомобиль ВАЗ-2112.



В результате ДТП травмированы 50-летний водитель и его 47-летняя пассажирка отечественной легковушки. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.



