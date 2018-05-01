Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ночной погони на проспекте Ленина.

Как ранее сообщали очевидцы, в ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушители на Daewoo Nexia уходили от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесли дорожное ограждение и врезались в забор петрозаводского университета.

В ГИБДД Карелии сообщили, что ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Пьяную виновницу ДТП задержали до вынесения решения суда.

"Сейчас 18-летняя нарушительница находится в отделе полиции в камере предварительного заключения и ждет решения суда", - сообщил в ГИБДД республики.

За данное нарушение суд может определить административное наказание в виде ареста на 15 суток либо наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.