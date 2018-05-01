Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:39, 01 Мая 2018

ФОТО: Уходя от погони, иномарка пробила забор госуниверситета Петрозаводска

По теме

ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку
01.05.18 12:50
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.18 11:20
ВИДЕО: В Петрозаводске сгорел дом "под снос"
01.05.18 10:48
Все новости
Загрузка...

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД устроили очередную погоню за нарушителями.

Как сообщили очевидцы "Столице на Онего", сегодня ночью на проспекте Ленина сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителями на Daewoo Nexia.

"Мальчик и девочка, очень молоденькие, уходили от погони, - пишет очевидец, - их преследовали три экипажа ДПС. Улетели во время погони через ограждение и врезались в корпус ПетрГУ. Обоих нарушителей поймали и увезли".

По теме

ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку
01.05.18 12:50
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.18 11:20
ВИДЕО: В Петрозаводске сгорел дом "под снос"
01.05.18 10:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrej_Vladimirovich
2018-05-01 10:36:43
А что же, не ловить вообще? Изумительная логика! А может там грабители, может, наркоманы, может террористы, и поэтому не хотят останавливаться и пытаются сбежать. В следующий раз на просьбу ДПС остановиться, и полученный отказ, Вы как, предлагаете, прямо как в любимых Вами США, стрелять на поражение?
btw
2018-05-01 11:19:32
Andrej_Vladimirovich, постоянные случайные жертвы полицейских погонь - предмет обсуждения и в США, и вообще везде. Что-то с этим делать явно необходимо.
Andrej_Vladimirovich
2018-05-01 11:52:38
btw, точно. Надо садиться за рулем с документами, и не нарушать ПДД. Всё, что с этим надо делать. И не надо будет устраивать погони...
Это так сложно?
Федя
2018-05-01 10:20:10
А результат? Разбитая машина родителей,наверняка,
изуродованный забор универа, сопляки: пойманные и отпущенные....нужно ли так рисковать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:27
Алиханов выиграл суд по правам человека
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке

Аналитика

28.04.2018 11:44
Обществоведение
Офтальмология едет в районы
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 5
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 5
24.04.2018 13:27
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»