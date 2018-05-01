ФОТО: Уходя от погони, иномарка пробила забор госуниверситета Петрозаводска

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД устроили очередную погоню за нарушителями.

Как сообщили очевидцы "Столице на Онего", сегодня ночью на проспекте Ленина сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителями на Daewoo Nexia.

"Мальчик и девочка, очень молоденькие, уходили от погони, - пишет очевидец, - их преследовали три экипажа ДПС. Улетели во время погони через ограждение и врезались в корпус ПетрГУ. Обоих нарушителей поймали и увезли".