Пьяная драка в Карелии закончилась проломленным черепом и смертью

Суд Пудожского района Карелии рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который в нетрезвом состоянии проломил голову своему знакомому, и тот скончался.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого, между ними возникла ссора, переросшая в жестокую драку.

«С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался от черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемый ранее уже был судим за драку, второй участник которой тоже получил травмы. Теперь рецидивисту грозит лишения свободы на срок до 15 лет.