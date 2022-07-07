Пьяная драка в Карелии закончилась проломленным черепом и смертью

Суд Пудожского района Карелии рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который в нетрезвом состоянии проломил голову своему знакомому, и тот скончался.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого, между ними возникла ссора, переросшая в жестокую драку.
«С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался от черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении Следкома.
Обвиняемый ранее уже был судим за драку, второй участник которой тоже получил травмы. Теперь рецидивисту грозит лишения свободы на срок до 15 лет.
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