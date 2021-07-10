Пьяная гонщица на «Жигулях» врезалась в грузовик с прицепом в районе Карелии

В Суоярвском районе Карелии водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения наехала на припаркованный Volvo, сообщили в ГИБДД республики.

В Суоярвском районе, на 18 км автодороги "Суоярви-Койриноя" накануне 26-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на стоящий автомобиль Volvo с прицепом, сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате аварии водитель «ВАЗ» получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Днем ранее в Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист.