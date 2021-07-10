Реклама
Прислать новость
Новый арт-объект появился на набережной Петрозаводска (ФОТО) 2
10.07.2021 15:44
На Онежском озере в Карелии пропал рыбак
10.07.2021 13:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации 3
10.07.2021 21:40
В ГИБДД Петрозаводска объяснили водителям, как ездить на автомобиле в жару
10.07.2021 15:08

Пьяная гонщица на «Жигулях» врезалась в грузовик с прицепом в районе Карелии

Новости. Происшествия
10:22, 11 Июля 2021
фото: ГИБДД Карелии

В Суоярвском районе Карелии водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения наехала на припаркованный Volvo, сообщили в ГИБДД республики.

В Суоярвском районе, на 18 км автодороги "Суоярви-Койриноя" накануне 26-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на стоящий автомобиль Volvo с прицепом, сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате аварии водитель «ВАЗ» получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Днем ранее в Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-11 10:53:48
Пьяная женщина за рулем. Какой абсурд, - воскликнул кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»