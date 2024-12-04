Пьяная пассажирка такси в Петрозаводске взяла чужой телефон и попала под суд

Два года лишения свободы грозит 41-летней петрозаводчанке, позарившейся на чужое имущество.
В полицию Петрозаводска ранее поступило заявление о краже телефона в несколько тысяч рублей.
Выяснилось, что потерпевший оставил мобильный телефон в такси. Гаджет обнаружила следующая клиентка – 41-летняя петрозаводчанка. Женщина в пьяном виде ехала с компанией веселиться, и телефон она забрала себе.
Наутро горожанка сняла сим-карту и оставила телефон себе. Но вскоре ее причастность к краже доказали полицейские.
Фигурантка признала вину и раскаялась в содеянном. Телефон у нее изъяли. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи, петрозаводчанку грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание