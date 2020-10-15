Пьяная петрозаводчанка сломала водителю руку, набиваясь в попутчицы

В Прионежье три пьяные женщины стали фигурантками уголовных дел, пока добирались до города автостопом, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя Заозерья. По его словам, неизвестная женщина, пытаясь вытащить его из салона автомобиля, сломала ему руку.

Участковый уполномоченный полиции выяснил детали произошедшего и установил подозреваемую. Вечером три горожанки после проведенного на природе отдыха пытались добраться до Петрозаводска. Так как денег при себе у них не было, дамы решили доехать до города автостопом. Однако водители транспорта не спешили их подвозить.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения одна из женщин кинула в проезжающую мимо машину свою обувь. Водитель, заметив это, остановился. Но вместо разговора, незнакомка попыталась вытащить его из салона авто. В результате борьбы за руль, горожанка сломала руку внимательному водителю.

Мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение, а позже – в полицию. Подозреваемая – 35-летняя петрозаводчанка мотивы своего поведения не пояснила.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Примечательно, что через час ее подруга на той же дороге, набиваясь в попутчицы другому водителю, проломила капот чужого автомобиля.