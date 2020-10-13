Жительница Петрозаводска проломила капот автомобиля за то, что водитель отказался ее подвезти

В Прионежье водитель пострадал от нападения трех нетрезвых женщин, желавших добраться на попутке из района в город, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 28-летнего петрозаводчанина. Мужчина указал, что неизвестная женщина повредила его автомобиль.

Участковый уполномоченный полиции установил детали произошедшего. В вечернее время молодой человек возвращался из района в город. По пути на дороге голосовали три женщины. Одна из них кинула в проезжавшу мимо машину свою обувь.

Мужчина остановился и попытался усмирить женщин. Однако те проявили агрессию, обступили его и стали настаивать на том, чтобы он бесплатно довёз их до города. Когда петрозаводчанин отказал им в требовании, одна из них запрыгнула на капот и, не рассчитав воздействие своего веса на автомобиль, повредила кузов. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую – 32-летнюю петрозаводчанку. По ее словам, на такой поступок ее толкнуло состояние алкогольного опьянения и невозможность вернуться в город.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.