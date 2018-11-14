Пьяная петрозаводчанка зарезала любимого

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В Петрозаводске 36-летняя женщина зарезала сожителя, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 25 августа обвиняемая, находясь в комнате общежития в городе Петрозаводске и испытывая личную неприязнь к своему сожителю, во время распития алкоголя поссорилась с сожителем и нанесла ему ножевое ранение.
В результате потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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