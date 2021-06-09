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Пьяная жительница Карелии обматерила работников суда и оказалась в полиции

Новости. Происшествия
13:20, 10 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Жительница Костомукши пришла в суд, чтобы поддержать друга, но в итоге сама оказалась фигурантом административного дела, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В мае2021 года на пороге Костомукшского городского суда появилась нетрезвая гражданка. Шаткая походка, невнятная речь и резкий запах алкоголя изо рта говорил о большом количестве выпитого ею спиртного. Сама женщина, по ее словам, пришла в суд поддержать друга, у которого должно было состояться заседание.

Документов при себе костомукшанка не имела, вела себя вызывающе и нецензурно ругалась на работников суда, не обращая внимания на попытки приставов урезонить ее.

В итоге женщина была задержана и передана прибывшим сотрудникам полиции. На нарушительницу был составлен административный протокол, а дело передано в суд.

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Комментарии

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Самуил
2021-06-10 14:04:36
Прапора без мата вообще не разговаривают.
кир
2021-06-10 15:08:57
самуленок, не позорь диаспору. До чего ты скатился?(( Видно, что от армии откосил.
кир
2021-06-10 13:33:44
Разговорный мат - это единственное из немногого, что ещё осталось в нашем человеке. Вовсе не оскорбление , а излияние отчаявшейся души. Судить не надо.
Гость
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