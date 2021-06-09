Пьяная жительница Карелии обматерила работников суда и оказалась в полиции

Жительница Костомукши пришла в суд, чтобы поддержать друга, но в итоге сама оказалась фигурантом административного дела, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В мае2021 года на пороге Костомукшского городского суда появилась нетрезвая гражданка. Шаткая походка, невнятная речь и резкий запах алкоголя изо рта говорил о большом количестве выпитого ею спиртного. Сама женщина, по ее словам, пришла в суд поддержать друга, у которого должно было состояться заседание.

Документов при себе костомукшанка не имела, вела себя вызывающе и нецензурно ругалась на работников суда, не обращая внимания на попытки приставов урезонить ее.

В итоге женщина была задержана и передана прибывшим сотрудникам полиции. На нарушительницу был составлен административный протокол, а дело передано в суд.