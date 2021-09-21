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Пьяная ссора в одном из районов Карелии закончилась трагедией

Новости. Криминал
13:46, 01 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян

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Житель Лахденпохского района отправился в колонию за убийство своего знакомого.

Приговором Лахденпохского районного суда от 29 сентября местный житель был признан виновным в убийстве. Об этом говорится на сайте местной судебной инстанции.

В апреле этого года подсудимый зашел в гости к своему знакомого. Там разгорелась ссора, в ходе которой, будучи пьяным, мужчина зарезал хозяина квартиры. От полученных ран тот скончался на месте происшествия.

Суд назначил жителю Лахденпохского района 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее житель Кондопоги, зарезавший своего знакомого, также отправился в колонию.

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