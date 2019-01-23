Пьяная жительница Карелии покусала полицейского

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Женщина получила условный срок и штраф за моральный вред, сообщили в прокуратуре Карелии.
Ночью в октябре сотрудник отделения полиции получил от дежурного сообщение о семейном скандале и драке в одной из квартир Беломорска, после чего прибыл на место происшествия.
Пьяная хозяйка квартиры, укусила полицейского за кисть руки, причинив физическую боль.
Суд назначил подсудимой наказание виде 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденной в счет компенсации морального вреда 5 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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