Пьяная жительница Карелии покусала полицейского

Женщина получила условный срок и штраф за моральный вред, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью в октябре сотрудник отделения полиции получил от дежурного сообщение о семейном скандале и драке в одной из квартир Беломорска, после чего прибыл на место происшествия.

Пьяная хозяйка квартиры, укусила полицейского за кисть руки, причинив физическую боль.

Суд назначил подсудимой наказание виде 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденной в счет компенсации морального вреда 5 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.