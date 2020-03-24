Пьяное путешествие из бара домой закончилось для жительницы Карелии в суде

В Костомукше будут судить местную жительницу за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщил в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что в феврале 2020 года ночью костомукшанка в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля возвращалась из бара, но была остановлена сотрудниками полиции. Проведенное освидетельствование обвиняемой показало, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе равнялась 0,71 миллиграмма на 1 литр.

При этом в ноябре 2019 года она уже была лишена права управления транспортными средствами на полтора года за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.