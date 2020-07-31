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"Пьяное такси" остановили в поселке Карелии

Новости. Происшествия
11:00, 01 Августа 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В поселке Боровой Калевальского района инспекторы ДПС отстранили от управления пьяного водителя такси.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 31 июля в поселке Боровой Калевальского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Водительских прав нарушитель не имел, так как ранее лишился их за пьяное вождение. Выяснилось, что он понес уголовную ответственность за пьяную повторную езду по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Мужчина ожидает решение суда по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

За незаконно установленный опознавательный фонарь легкового такси ему предстоит заплатить  штраф 5 000 рублей, а сам фонарь подлежит конфискации.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель безправ разъезжал по Медвежьегорску. 

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