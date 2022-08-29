Пьяное застолье в Карелии закончилось ударом ножа, но потерпевшего спасли врачи

Суд в Кеми принял к рассмотрению уголовное дело против местного жителя, ударившего своего знакомого ножом в живот.

Об этом сообщали в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 2 июля 2022 года 41-летний подозреваемый во время застолья поссорился со своим знакомым и нанес ему удар ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали в больницу и только благодаря своевременной помощи медиков он остался жив.

Следствие квалифицирует это преступление как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.