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Пьяного водителя пассажирского автобуса остановили в городе Карелии

Новости. Общество
13:22, 11 Сентября 2021
фото: полиция Беломорска

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Водитель автобуса сообщил полицейским Беломорска, что в обед перед выездом на маршрут выпил водки.

Как сообщили в полиции Беломорска, 7 сентября в 16 час. 55 мин. для проверки документов дорожными полицейскими был остановлен автобус ПАЗ. При общении с водителем у него были выявлены признаки опьянения - резкий запах алкоголя изо рта, изменение кожных покровов.

Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Показания прибора составили 1,04 мл/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, при допустимом показателе 0,16 мл/л.

Правонарушитель пояснил, что выехал на маршрут после обеда, выпив водки.

В отношении 43-летнего водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет. Решение по делу примет суд.

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