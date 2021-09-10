Пьяного водителя пассажирского автобуса остановили в городе Карелии

Водитель автобуса сообщил полицейским Беломорска, что в обед перед выездом на маршрут выпил водки.

Как сообщили в полиции Беломорска, 7 сентября в 16 час. 55 мин. для проверки документов дорожными полицейскими был остановлен автобус ПАЗ. При общении с водителем у него были выявлены признаки опьянения - резкий запах алкоголя изо рта, изменение кожных покровов.

Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Показания прибора составили 1,04 мл/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, при допустимом показателе 0,16 мл/л.

Правонарушитель пояснил, что выехал на маршрут после обеда, выпив водки.

В отношении 43-летнего водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет. Решение по делу примет суд.