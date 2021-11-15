Пьяного мотоциклиста остановили в деревне Карелии — его ждет уголовное наказание

Мотоциклисту из деревни Крошнозеро Пряжинского района грозит уголовное наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Вечером 16 ноября в деревне Крошнозеро Пряжинского района инспекторы ДПС отстранили от управления мотоциклом «Минск» водителя в алкогольном опьянении — прибор показал 2,16 промилле.

Нарушителем оказался местный житель, 45-летний мужчина. В ходе оформления нарушения инспекторы выяснили, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение и лишен права управления автотранспортом.

Теперь мужчине предстоит понести уголовное наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.