Пьяную автоледи на иномарке поймали инспекторы ГИБДД в Карелии

Молодую женщину отстранили от управления автомобилем в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы спецвзвода ГИБДД в Пряжинском районе накануне отстранили от управления автомобилем Chery 29-летнюю женщину.

Были составлены административные материалы по ст. 12.8 ч. 1 КоАПП - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Автоледи грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о лишении права управления автомобилем примет суд.

Напомним, что автоинспекторы постоянно проверяют водителей на состояние опьянения. Будьте трезвыми за рулем.