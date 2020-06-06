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Пьяную автоледи на иномарке поймали инспекторы ГИБДД в Карелии

Новости. Происшествия
12:45, 07 Июня 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Молодую женщину отстранили от управления автомобилем в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы спецвзвода ГИБДД в Пряжинском районе накануне отстранили от управления автомобилем Chery 29-летнюю женщину.

Были составлены административные материалы по ст. 12.8 ч. 1 КоАПП - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Автоледи грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о лишении права управления автомобилем примет суд.

Напомним, что автоинспекторы постоянно проверяют водителей на состояние опьянения. Будьте трезвыми за рулем.

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