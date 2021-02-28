Пьяную женщину достали из-за руля автомобиля в городе горняков в Карелии

Также в Костомукше был остановлен нетрезвый 32-летний мужчина, который управлял автомобилем, - обоих ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водители с признаками алкогольного опьянения отстранены инспекторами ДПС от управления транспортом.

В 8 утра 28 февраля на автодороге Костомукша - ГОК остановлена 35-летняя женщина, управлявшая автомобиля ВАЗ девятой модели с признаками состояния опьянения.

Женщина отстранена от управления автомобилем. В отношении водителя инспекторами составлены административные материалы. По решению суда нарушительницу ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

В этот же день на улице Мира в Костомукше дорожными полицейскими остановлен водитель автомобиля ВАЗ, за рулем находился 32-летний мужчина так же с признаками опьянения. Как выяснилось, ранее водитель уже был лишен права управления транспортом за аналогичное нарушение.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения водителя ждет ответственность. Составлены соответствующие материалы. Решение примет суд.