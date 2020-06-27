"Пьяные гонки" на питбайке и нетрезвая езда на малолитражке плачевно закончились для жителей Карелии

В городе горняков остановлены три нетрезвых водителя, их ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы в Костомукше, на улице Калевала в 23.00 отстранили от управления автомобилем Daewoo Matiz пьяную автоледи, не имеющую права на управление транспортными средствами. В отношении нарушительницы составлены административные материалы.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или административный штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Решение примет суд.

В этот же день, 27 июня, в 3.25 на пр. Горняков в Костомукше был остановлен питбайк под управлением 29-летнего нетрезвого водителя, который так же не имеет право управления данным видом транспортного средства. В отношении водителя составлены административные материалы.

Сегодня, 28 июня, в 9 утра на ул.Калевала местный житель, 37-летний водитель автомобиля Nissan отстранен от управления за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя перемещен на штрафстоянку. Водителя ждет лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.