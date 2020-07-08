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Пьяные водители продолжают бесстрашно ездить по Карелии

Новости. Общество
14:45, 09 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В минувший вторник, 7 июля, в Медвежьегорском районе автоинспекторы пресекли два грубых нарушения водителями, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, около 7.00 в Медвежьегорске был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-2106" водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

А вечером того же дня, около 22.00, на федеральной автодороге другой пьяный водитель фургона Volkswagen Transporter. Нарушитель тоже отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Решения примет суд.

Ранее пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-09 15:04:11
Денег ментам не дали. В этом вся соль. Почему нет громких дел? Потому, что наши люди, в основном, откупаются и не заявляют на них. А вы хотите порядка, бестолочи?
Гость
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