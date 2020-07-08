Пьяные водители продолжают бесстрашно ездить по Карелии

В минувший вторник, 7 июля, в Медвежьегорском районе автоинспекторы пресекли два грубых нарушения водителями, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, около 7.00 в Медвежьегорске был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-2106" водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

А вечером того же дня, около 22.00, на федеральной автодороге другой пьяный водитель фургона Volkswagen Transporter. Нарушитель тоже отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Решения примет суд.

Ранее пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО).