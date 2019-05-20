Пьяных дебоширов высадили с поездов в Карелии

Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали порядок, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД на транспорте.

Жители Пермской, Воронежской и Оренбургской областей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не реагировали на замечания поездной бригады и мешали отдыху пассажиров.

Все правонарушители сняты с поездов по актам поездных бригад.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.