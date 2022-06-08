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Пьяных домашних тиранов и бесчувственных клиентов примут вытрезвители Карелии

Новости. Общество
09:52, 23 Июня 2022
фото: © 35media.ru

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Глава Минздрава Карелии рассказал, как будет работать вытрезвитель.

Республика Карелия одной из первых в России создаст систему учреждений, ставящих своей целью содержание лиц, находящихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения, вплоть до их вытрезвления, написал на своей странице министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Вытрезвители будут располагаться в модульных зданиях и находиться в составе Республиканского наркологического диспансера. Организация будет работать как медицинский «отрезвитель», но там предусмотрена должность фельдшера", - рассказал Охлопков.

Министр объяснил, что клиенты медвытрезвителя будут разделяться по половому признаку. Для этого предусмотрены отдельные помещения.

Также, по словам Михаила Охлопкова, в вытрезвители будут помещать только тех пьяных граждан, которые находятся в бессознательном состоянии, и только если им не нужна медицинская помощь, а жизни угрожает опасность.

"Такая мера позволит снизить смертность от алкогольных причин. Кроме того, это удобно для самого пьяного: чем лежать на улице, лучше провести какое-то время в специальном учреждении под присмотром врачей. Это удобно и для простых граждан: есть куда поместить пьяных буйных, особенно нетрезвых домашних тиранов", - объяснил глава карельского Минздрава.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков внес законопроект о строительстве вытрезвителей.

И у нас, как уточнил Михаил Охлопков, будет создана система вытрезвителей: в следующем году они появятся в межрайонных центрах.

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