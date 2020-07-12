Пьяных водителей ловят по всей Карелии (ФОТО)

В ГИБДД Карелии сообщили об очередных пьяных водителях, которых автоинспекторы остановили в Костомукше и в дачном кооперативе "Лучевое-2".

В Костомукше 11 июля в 03:45 на улице Антикайнена у дома № 20 автоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ». При поверке документов выяснилось, что 32-летний водитель повторно сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. В отношении водителя составлены материалы по статье 264 УК РФ.





Пьяному нарушителю в дачном кооперативе "Лучевое 2" Кондопожского района, который управлял автомобилем "ГАЗ", грозит лишение прав - 43-летний водитель находился в состоянии опьянения.