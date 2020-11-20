Пьяный юноша на чужих "Жигулях" попался в руки инспекторов

Молодой человек тайно забрался в машину знакомого, поехал кататься и к тому же выпил, после чего оказался в руках ГИБДД.

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела по факту угона, сообщает МВД по Карелии.

Как информируют в полиции, в августе в поселке Боровой сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 18-летнего местного жителя.

Водитель не смог предъявить документы, кроме того, у него были выявлены признаки опьянения.

В отношении задержанного был составлен административный материал. Дальнейшая проверка показала, что машина молодому человеку не принадлежит. Ее законный владелец обратился в полицию с заявлением об угоне.

Как выяснилось, в один из дней молодой человек гулял по поселку и обратил внимание на автомобиль знакомого, припаркованный на участке возле дома. Водительская дверь машины была не закрыта. Молодой человек сел за руль, соединил провода зажигания и поехал кататься. По дороге встретил приятеля, с которым выпил, а затем продолжил путь. В дальнейшем, по словам обвиняемого, он собирался незаметно вернуть машину на место.

Молодой человек вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Калевальского района, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что трое молодых людей не смогли далеко уйти от погони на угнанной "пятерке" в Петрозаводске.