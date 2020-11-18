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Трое молодых людей не смогли далеко уйти от погони на угнанной "пятерке" в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:34, 19 Ноября 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемых в угоне автомобиля ВАЗ-2105 с улицы Коммунистов.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, 16 ноября группам задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны и всем автопатрулям правоохранительных органов столицы республики поступила информация об угоне с ориентировкой на автомобиль ВАЗ-2105. Машина пропала от дома по улице Коммунистов, а через некоторые время был снят аккумулятор с иномарки на улице Пробной.

Росгвардейцы в районе Старой Кукковки заметили угнанную машину. По требованию сотрудников водитель остановился. В салоне находилось трое молодых людей. Задержание производилось совместно с прибывшим на место ещё одним нарядом вневедомственной охраны.

При установлении личностей угонщиков стало известно, что один из них находится в розыске.

Росгвардейцы охраняли задержанных и автомобиль до прибытия сотрудников ГИБДД и следственно-оперативной группы УМВД России по Петрозаводску. При осмотре автомобиля были обнаружены вещи, которые не принадлежат хозяину авто. Полиции предстоит выяснить их происхождение, а также причастность задержанных к кражам, зарегистрированным ранее

Ранее росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.

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Комментарии

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кир
2020-11-19 10:38:53
Пофиг ваши куклы и тряпки. Сами выбрали такую работу.
Гость
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