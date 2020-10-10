Пьяный мотоциклист без прав устроил аварию на дороге в Карелии

Житель деревни Толвуя Медвежьегорского района сел за руль в нетрезвом состоянии и столкнулся с автомобилем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 10 октября, в 17.00 на автодороге "Медгора - Великая Губа", 61 км произошло ДТП с участием 43-летнего мотоциклиста, жителя деревни Толвуя, который в нетрезвом состоянии, не имея права управления мотоциклом, сел за руль "ИЖ-Планета-5" и, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

В результате столкновения мотоциклист получил ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

Пьяный мотоциклист привлечен к административной ответственности. По закону его ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.