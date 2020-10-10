890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два человека погибли в ДТП, перекрывшем движение между микрорайонами в Петрозаводске (ФОТО)
10.10.2020 18:33
Жесткое ДТП с участием трех автомобилей перекрыло движение между микрорайонами в Петрозаводске 5
10.10.2020 18:09
Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой (ВИДЕО) 4
Сегодня 10:40
Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где пострадала 17-летняя пассажирка
10.10.2020 16:12
Ученые назвали новые симптомы коронавируса 1
10.10.2020 20:40

Пьяный мотоциклист без прав устроил аварию на дороге в Карелии

Новости. Происшествия
10:23, 11 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Загрузка...

Житель деревни Толвуя Медвежьегорского района сел за руль в нетрезвом состоянии и столкнулся с автомобилем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 10 октября, в 17.00 на автодороге "Медгора - Великая Губа", 61 км произошло ДТП с участием 43-летнего мотоциклиста, жителя деревни Толвуя, который в нетрезвом состоянии, не имея права управления мотоциклом, сел за руль "ИЖ-Планета-5" и, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

В результате столкновения мотоциклист получил ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

Пьяный мотоциклист привлечен к административной ответственности. По закону его ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

Аналитика

09.10.2020 15:30
Обществоведение
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 4
Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 8
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»