Пьяный мужчина без водительских прав разъезжал по трассе «Кола» в Карелии на «буханке»

Автоинспекторы остановили нарушителя на федеральной трассе в Кондопожском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на федеральной трассе «Кола» в Кондопожском районе республики сотрудники ДПС остановили 32-летнего мужчину, находившегося за рулем автомобиля УАЗ в пьяном виде. Алкотестер показал 0,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав.

Теперь судьбу нарушителя решит суд. Его может ожидать штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Всего с начала года, по данным ГИБДД Карелии, автоинспекторы остановили на дорогах республики более 800 водителей с признаками алкогольного опьянения.