Пьяный мужчина набросился на юношей в Петрозаводске, которые якобы снимали его на камеру

В полицию в субботу поступил телефонный звонок от 20-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что на его товарища напали. Потерпевший остался без телефона, поэтому попросил друга вызвать полицию.

Выяснилось, что вечером молодые люди взяли чай на вынос в кафе и расположились в парке – смотрели ролики на телефоне и общались. К ним подошли два незнакомца, явно в нетрезвом состоянии. Они потребовали прекратить съемку, одному из них показалось, что их снимают на телефон.

Один из злоумышленников ударил, повалил его на землю, отобрал телефон и куртку. После этого нападавшие скрылись.

Полиция задержала 27-летнего петрозаводчанина. Мужчина объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юные петрозаводчане жестоко избили мужчину, сделавшего им замечание.