Пьяный мужчина набросился на юношей в Петрозаводске, которые якобы снимали его на камеру

В полицию в субботу поступил телефонный звонок от 20-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина сообщил, что на его товарища напали. Потерпевший остался без телефона, поэтому попросил друга вызвать полицию.
Выяснилось, что вечером молодые люди взяли чай на вынос в кафе и расположились в парке – смотрели ролики на телефоне и общались. К ним подошли два незнакомца, явно в нетрезвом состоянии. Они потребовали прекратить съемку, одному из них показалось, что их снимают на телефон.
Один из злоумышленников ударил, повалил его на землю, отобрал телефон и куртку. После этого нападавшие скрылись.
Полиция задержала 27-летнего петрозаводчанина. Мужчина объяснил свой поступок алкогольным опьянением.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее юные петрозаводчане жестоко избили мужчину, сделавшего им замечание.
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