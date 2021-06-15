Пьяный мужчина в Карелии избил банкомат

Житель Олонецкого района спьяну не смог вставить карту в приемник и физически наказал банкомат, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от руководителя одного из филиалов банка. Он сообщил, что неизвестный повредил банкомат. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции c помощью записей с камер видеонаблюдения установил личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, рассказавший подробности преступления. В пьяном состоянии он хотел снять деньги, но долго не мог поместить карту в банкомат. Не справившись с эмоциями, мужчина начал бить аппарат руками и ногами, а после, так и не обналичив свои сбережения, ушёл.

Было возбуждено уголовное дело, фигурант обязался возместить причинённый ущерб.