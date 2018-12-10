Пьяный мужчина запугал продавщицу осколком стекла и обокрал магазин в Карелии
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В полицию Сегежского района поступила информация разбое в поселковом магазине, сообщили в МВД Карелии.
Представители охранной фирмы сообщили о том, что в круглосуточном магазине посёлка Надвоицы совершен разбой.
Полиция выяснила, что около полуночи в магазин зашёл мужчина, который по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая продавцу осколком стекла, он зашел за прилавок и похитил две бутылки водки, сигареты, выпечку, а также тысячу рублей из кассы, после чего скрылся.
После его ухода работница магазина нажала тревожную кнопку вызова охраны. В ходе беседы с полицейскими, женщина подробно описала злоумышленника.
В течение дежурных суток полицейские задержали подозреваемого, 33-летнего ранее судимого жителя Сегежи.
На мужчину завели уголовное дело. Продолжается следствие.
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