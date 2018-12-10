Пьяный мужчина запугал продавщицу осколком стекла и обокрал магазин в Карелии

В полицию Сегежского района поступила информация разбое в поселковом магазине, сообщили в МВД Карелии.

Представители охранной фирмы сообщили о том, что в круглосуточном магазине посёлка Надвоицы совершен разбой.

Полиция выяснила, что около полуночи в магазин зашёл мужчина, который по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая продавцу осколком стекла, он зашел за прилавок и похитил две бутылки водки, сигареты, выпечку, а также тысячу рублей из кассы, после чего скрылся.

После его ухода работница магазина нажала тревожную кнопку вызова охраны. В ходе беседы с полицейскими, женщина подробно описала злоумышленника.

В течение дежурных суток полицейские задержали подозреваемого, 33-летнего ранее судимого жителя Сегежи.

На мужчину завели уголовное дело. Продолжается следствие.