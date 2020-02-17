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Пьяный отец возил пятилетнюю девочку по Петрозаводску

Новости. Общество
11:30, 18 Февраля 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Утром 18 февраля автоинспекторы отстранили от управления автомобилем пьяного водителя, который привез ребенка в детский сад, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд у детского сада "Апельсин" на Скандинавком проезде. Инспекторы зафиксировали нарушения. Пятилетняя девочка была вынуждена ехать в детский сад не только без автокресла, но и с пьяным отцом-водителем.

В одном из автомобилей при наличии автокресла, установленного по правилам, пассажирка везла трехлетнего ребенка на руках. В другом автомобиле, не оборудованном детскими удерживающими устройствами, водитель-папа вез двух детей (3 и 4 лет), которые находились на заднем сидении. И водитель-женщина также привезла пятилетнего ребенка на автомобиле без специального детского автокресла. 

В то же утро прошел рейд в Кондопога, где инспекторы привлекли к ответственности трех водителей, подвергших опасности детей по пути в детский сад.

Ранее пьяный водитель был остановлен на подступах к аэропорту в Карелии.

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