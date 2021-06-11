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Пьяный пассажир не дал автоинспекторам забрать автомобиль на спецстоянку в Петрозаводске

Новости. Общество
15:02, 12 Июня 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Мужчина оказал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции и попал под суд.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь с четверга на пятницу на улице Сыктывкарская автоинспекторами был остановлен автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился водитель подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения. В отношении 41-летнего петрозаводчанина был составлен административный материал. Автомобиль нарушителя подлежал эвакуации на специализированную стоянку. Но 44-хлетний пассажир не дал погрузить машину на эвакуатор. Мужчина вел себя агрессивно, ругался и заблокировал автомобиль изнутри. На неоднократные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал. После длительных переговоров с пассажиром инспекторы приняли решение о вскрыть окно машины.

После этого пассажир вышел из автомобиля. Был составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решения суда мужчина ожидал в спецприемнике.

Ранее в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.

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