Пьяный пассажир не дал автоинспекторам забрать автомобиль на спецстоянку в Петрозаводске

Мужчина оказал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции и попал под суд.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь с четверга на пятницу на улице Сыктывкарская автоинспекторами был остановлен автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился водитель подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения. В отношении 41-летнего петрозаводчанина был составлен административный материал. Автомобиль нарушителя подлежал эвакуации на специализированную стоянку. Но 44-хлетний пассажир не дал погрузить машину на эвакуатор. Мужчина вел себя агрессивно, ругался и заблокировал автомобиль изнутри. На неоднократные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал. После длительных переговоров с пассажиром инспекторы приняли решение о вскрыть окно машины.

После этого пассажир вышел из автомобиля. Был составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решения суда мужчина ожидал в спецприемнике.

Ранее в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.