Пьяный житель Карелии накатал для друга повестку в суд

В понедельник 19 февраля в Петрозаводске прошла массовая проверка водителей на состояние алкогольного опьянения. О результатах рейда рассказали в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 19 февраля утром автоинспекторы организовали проверки водителей на состояние опьянения в Петрозаводске. В рейде также приняли участие специалисты отдела профилактики наркологического диспансера.

С первых минут рейда автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, 48-летний мужчина, житель Прионежского района республики.

Инспекторы ДПС обратили внимание на резкий запах алкоголя у проверяемого, что стало поводом тестирования его с помощью алкотестера. Прибор показал 1,04 промилле. При оформлении административных материалов в отношении водителя выяснилось, что он управляет автомобилем, принадлежащим мужчине, который находился пассажиром этого же автомобиля.

Автоинспекторы разъяснили владельцу транспортного средства, что за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В отношении обоих мужчин составлены административные материалы с последующей передачей в суд.

Всего за минувшие два выходных дня на дорогах Карелии автоинспекторы пресекли 20 нарушений нетрезвыми водителями. Два водителя ранее уже были привлечены к административной ответственности за аналогичное нарушение и снова сели за руль в пьяном состоянии. Теперь им предстоит ответить за свои действия в соответствии с Уголовным кодексом.