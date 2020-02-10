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Пьяный петрозаводчанин обокрал соседку по общежитию

Новости. Криминал
18:00, 10 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию обратилась 28-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка, проживающая в общежитии, рассказала, что пришла из больницы и обнаружила, что часть ее имущества пропало. В тот день ей пришлось оставить дверь в комнату открытой, так как замок сломался.

Ущерб превысил 8,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 36-летнего подозреваемого. По версии полиции, мужчина, неоднократно судимый за имущественные преступления, обокрал соседку.

В один из дней он распивал спиртное в гостях. Возвращаясь домой, он решил заглянуть к новой знакомой. Дверь была не заперта, а в комнате никого не было. Тогда он взял все, что смог унести: мелкие электроприборы и одежду. Похищенное продал, а деньги потратил на алкоголь. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина лишил покоя общежитие.

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