Пьяный петрозаводчанин обокрал соседку по общежитию

В полицию обратилась 28-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка, проживающая в общежитии, рассказала, что пришла из больницы и обнаружила, что часть ее имущества пропало. В тот день ей пришлось оставить дверь в комнату открытой, так как замок сломался.



Ущерб превысил 8,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 36-летнего подозреваемого. По версии полиции, мужчина, неоднократно судимый за имущественные преступления, обокрал соседку.



В один из дней он распивал спиртное в гостях. Возвращаясь домой, он решил заглянуть к новой знакомой. Дверь была не заперта, а в комнате никого не было. Тогда он взял все, что смог унести: мелкие электроприборы и одежду. Похищенное продал, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пьяный мужчина лишил покоя общежитие.