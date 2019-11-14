Пьяный петрозаводчанин потерял краденый пылесос

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В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний житель микрорайона Ключевая, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина сообщил, что из салона машины неизвестный украл автомобильный пылесос.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 18-летнего петрозаводчанина. Злоумышленник знал, что владелец не запирает иномарку. Мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Горожанин оставил краденый пылесос в салоне постороннего автомобиля, который позже был утилизирован.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сборщики клюквы в Карелии совершили преступление по пути в лес.
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